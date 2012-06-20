Фан-кемпинг на Трухановом после Евро демонтируют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам А.Мазурчака, фан-кемпинг демонтируют в течение суток, и зона станет доступной для отдыха киевлян.

“С момента завершения Евро будут демонтированы те сооружения, которые использовались только конкретно для городкка. Будут разобраны временные сооружения, которые использовались в лагере, будет демонтировано ограждение, будет полностью приведена в порядок зона, и она будет восстановлена как зона отдыха для киевлян. Это наш центральный пляж”, - сказал А.Мазурчак.

По его информации, там останутся туалеты и освещение, которые были установлены для фан-городка. “Но никакой застройки здесь не предусматривается. Кемпинг будет демонтирован и будет восстановлена зона отдыха для киевлян”, - заверил он.

А.Мазурчак прокомментировал появление в СМИ информации о дальнейшей застройке Труханова острова спортивными и развлекательными объектами. По его словам, это “концепция использования острова”.

“Таких концепций было много, но чтобы они нашли место в реализации, нужно провести их через сессию Киевсовета, через общественное обсуждение и т.п.”, - подчеркнул А.Мазурчак.

Вместе с тем, до завершения Евро-2012 фан-кемпинг планируется использовать для болельщиков из других стран. Официальный туроператор Евро-2012 ведет соответствующую работу. Со вчерашнего вечера болельщики из Швеции покидают Киев, сейчас их в городке на Труханове острове около 500 человек.

“До окончания чемпионата, до 1 июля, к финальной игре возможен вариант, что часть шведских болельщиков выедет, и если будут заявки от других болельщиков – это могут быть и англичане, или французы, или немцы - то мы готовы их принять на этом острове”, - сказал А.Мазурчак.

КП “Плесо” со своей стороны обеспечит решение вопросов охраны и уборки кемпинга. Стоимость пребывания в нем предусматривается оставить на том же уровне, что был изначально, то есть в пределах 18-20 долларов.

А.Мазурчак выразил уверенность, что посещение Киева и официальной фан-зоны до конца Евро-2012 будет оставаться высоким.

“Ни в коем случае популярность не снизится. Мы ожидаем, что будет серьезный наплыв и увеличение количества приезжих в город. Расчеты идут такие, что не менее 170 тысяч человек будет у нас нагрузка на финал, и где-то 200 тысяч мы ожидаем в районе фан-зоны и в самой фан-зоне. Не будет снижения интереса. Несмотря на то, что Украина не прошла в полуфинал или финал, но мне кажется, что наши настолько красиво играли и игры были достойные, мне кажется, что украинцам не стыдно за игру нашей команды. Ни в коем случае интерес к самому Евро не упал, а, наоборот, сейчас на финал и полуфинал – повысится”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.