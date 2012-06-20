Названы самые высокооплачиваемые тренеры Евро-2012
Самым высокооплачиваемым тренером среди специалистов, возглавляющих национальные команды на Евро-2012, является наставник сборной России Дик Адвокат.
Об этом свидетельствуют обнародованные данные, пишет Коммерсант-Украина.
Голландский тренер российской сборной получал 7 млн евро в год, что в 15 раз больше зарплаты тренера сборной Греции Фернанду Сантуша, который победил россиян в решающем матче за выход в четвертьфинал, и в 35 раз больше, чем у Михала Билека, под руководством которого команда Чехии заняла в группе «А» первое место.
В первой тройке также оказались рулевой футболистов Италии Чезаре Пранделли (3 млн евро) и наставник коллектива Германии Йоахим Лев (2,5 млн евро). Меньше всех получает тренер хорватских спортсменов Славен Билич (160 тыс).
Рейтинг зарплат главных тренеров сборных, выступающих на Евро-2012:
1. Россия: Дик Адвокат - 7 млн евро
2. Италия: Чезаре Пранделли - 3 млн
3. Германия: Йоахим Лев - 2,5 млн
4. Англия: Рой Ходжсон - 2 млн
5. Нидерланды: Берт ван Марвейк - 1,8 млн
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10. Украина: Олег Блохин - 600 тыс.
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14. Польша: Францишек Смуда - 300 тыс.
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16. Хорватия: Славен Билич - 160 тыс.