Названы самые высокооплачиваемые тренеры Евро-2012

Об этом свидетельствуют обнародованные данные, пишет Коммерсант-Украина.

Голландский тренер российской сборной получал 7 млн евро в год, что в 15 раз больше зарплаты тренера сборной Греции Фернанду Сантуша, который победил россиян в решающем матче за выход в четвертьфинал, и в 35 раз больше, чем у Михала Билека, под руководством которого команда Чехии заняла в группе «А» первое место.

В первой тройке также оказались рулевой футболистов Италии Чезаре Пранделли (3 млн евро) и наставник коллектива Германии Йоахим Лев (2,5 млн евро). Меньше всех получает тренер хорватских спортсменов Славен Билич (160 тыс).

Рейтинг зарплат главных тренеров сборных, выступающих на Евро-2012:

1. Россия: Дик Адвокат - 7 млн евро

2. Италия: Чезаре Пранделли - 3 млн

3. Германия: Йоахим Лев - 2,5 млн

4. Англия: Рой Ходжсон - 2 млн

5. Нидерланды: Берт ван Марвейк - 1,8 млн

...

10. Украина: Олег Блохин - 600 тыс.

...

14. Польша: Францишек Смуда - 300 тыс.

...

16. Хорватия: Славен Билич - 160 тыс.