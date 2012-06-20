Английские полицейские назвали фантастической донецкую атмосферу

Об этом один из полицейских сказал в интервью популярному британскому телеканалу «Sky Sports», сообщает Информационный центр «Украина-2012».

«Фантастическая атмосфера. Это были замечательные 10 дней, которые мы провели в Украине. Донецк очень красивый город, здесь приветливые люди. Наши коллеги из Украины очень охотно сотрудничают с нами. Убежден, праздник удался», - сказал полисмен для «Sky Sports».

Полицейский добавил, что когда ехал в Украину, то себе даже представить не мог, что здесь будет столь приятная атмосфера. «Конечно, мы имели опасения, когда ехали сюда. Но здесь все совсем по-другому. Украина проделала большую работу, страна хорошо подготовилась к Евро, как и Польша. Последний факт подтверждают те сообщения, которые мы получаем. Об этом же говорит и УЕФА, который гордится ходом турнира», - отметил британский полисмен.