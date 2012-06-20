После матча Украина-Англия в ФИФА задумались об электронной системе фиксации голов

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

"После вчерашнего матча GLT (технология линии ворот) - уже не возможная альтернатива, а необходимость", - написал он в своем Твиттере.

Стоит отметить, что матч между Украиной и Англией смотрело наибольшее количество зрителей за все Евро-2012 на британском телеканале ITV1.

Так, по данным издания, во время матча были 5 минут, во время которых количество зрителей достигло 18 миллионов из около 61 миллиона британских граждан.