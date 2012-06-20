После матча Украина-Англия в ФИФА задумались об электронной системе фиксации голов
13:49, 20 июня 2012Спорт
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Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что гол, который судья не засчитал украинской сборной во время матча Украины и Англии, показал необходимость введения технологии, что позволяет автоматически определять момент, когда мяч пересекает линию ворот.
Блаттер отметил необходимость нового подхода
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.
"После вчерашнего матча GLT (технология линии ворот) - уже не возможная альтернатива, а необходимость", - написал он в своем Твиттере.
Стоит отметить, что матч между Украиной и Англией смотрело наибольшее количество зрителей за все Евро-2012 на британском телеканале ITV1.
Так, по данным издания, во время матча были 5 минут, во время которых количество зрителей достигло 18 миллионов из около 61 миллиона британских граждан.
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