Британские эксперты недоумевают, почему арбитры не засчитали гол Украины

Так, сразу несколько ведущих футбольных экспертов Англии выразили непонимание того, почему арбитр матча Виктор Кашшаи из Венгрии не засчитал гол в ворота гостей с Туманного Альбиона, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Экс-игрок сборной Англии Крис Веддли в онлайн трансляции матча для ВВС написал, что Украина действительно забила гол. «И где компьютерная технология, которая показывает, мяч пересек линию ворот или нет? Джон Терри приложил значительные усилия, чтобы выбить мяч из ворот, но гол все-таки был. Я не могу поверить в это. Они имеют лайнсмена и еще одного судью на линии ворот. Он стоял совсем близко и не заметил гол. Невероятно!», - написал Веддли по ходу трансляции.

«Опять дополнительные помощники арбитра не оправдывают ожиданий, которые на них возлагаются», - добавляет футбольный журналист Фил Макналти, который наблюдал за матчем в Донецке.

Бывший футболист и тренер сборной Англии Грэхам Тейлор поддержал мнение своих коллег: «Там точно был гол. Ассистент арбитра должен был заметить это. Это очень большая удача для Англии, наверняка она нам очень будет нужна и в дальнейшем», - написал онлайн Тейлор.