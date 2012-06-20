Бютовцы требуют забрать у Ахметова трансляции матчей Евро
Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует обеспечить трансляцию матчей Евро-2012 по всей Украине на Первом национальном телеканале, поскольку часть матчей, которые транслирует телеканал «Украина», могут видеть не все.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Сас.
"Мы благодарим нашу команду, наших ребят. Они сделали все, что могли. Мы верим в их будущие победы. В обществе господствовал патриотический подъем, люди смотрели трансляции и болели за нашу сборную», - сказал он.
При этом С.Сас отметил, что миллионы украинцев не смогли увидеть матчи Евро, в частности, это жители сел Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и других регионов - фактически половина Украины.
«Власть отдала право транслировать своему телеканалу «Украина», который покрывает трансляцией лишь половину территории Украины, и наши болельщики вынуждены были искать трансляцию на иностранных каналах», - сказал народный депутат.
По словам С.Саса, власть демонстрирует, что ей не нужен собственный народ.