Бютовцы требуют забрать у Ахметова трансляции матчей Евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Сас.

"Мы благодарим нашу команду, наших ребят. Они сделали все, что могли. Мы верим в их будущие победы. В обществе господствовал патриотический подъем, люди смотрели трансляции и болели за нашу сборную», - сказал он.

При этом С.Сас отметил, что миллионы украинцев не смогли увидеть матчи Евро, в частности, это жители сел Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и других регионов - фактически половина Украины.

«Власть отдала право транслировать своему телеканалу «Украина», который покрывает трансляцией лишь половину территории Украины, и наши болельщики вынуждены были искать трансляцию на иностранных каналах», - сказал народный депутат.

По словам С.Саса, власть демонстрирует, что ей не нужен собственный народ.