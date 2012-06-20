Тренеру англичан в Украине понравилось, но тренировался бы он в Польше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом тренер заявил 19 июня на пресс-конференции после матча в Донецке.

«Я люблю и Донецк, и Киев. У меня есть некое расположение к Донецку, потому что у меня раньше была здесь очень важная игра с «Шахтером», - рассказал Р. Ходжсон, - Мне нравится стадион в Донецке. Я считаю, что это прекрасная арена, которая создана для футбола, наверное, даже больше, чем «Олимпийский» в Киеве, потому что там болельщики не так близки к полю».

При этом английский тренер отметил, что, если бы и сегодня стал вопрос о выборе тренировочной базы для своих футболистов на чемпионате, он по-прежнему выбрал бы базу в Польше, в Кракове, а не в Украине.

«Что касается нашей базы, то я бы сделал то же самое. Погода в Украине намного жарче, чем в Польше. И выбор Кракова дал нам возможность, что мы можем делать много разных вещей: ребята могут прогуляться по городу… Это не значит, что я не уважаю Донецк и Киев, потому что в этих городах к нам очень хорошо относились. И я думаю, что наш выбор был хорошим», - объяснил Р. Ходжсон.