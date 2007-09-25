Игроки киевского ”Арсенала” снялись для Playboy (фото)

Игроки футбольного клуба Вадима Рабиновича приняли участие в скандальной фотосессии. К самим игрокам ФК "Арсенал-Киев" придраться как будто бы не за что.

Ведь в эротичной фотосессии журнала Playboy внимание все равно концентрируется не на футболистах, а на их "фанатках".

В образе последних на страницах журнала появляются модели агентства Karin Models.

Сами же фотосъемки проводились в августе на базе футбольного клуба "Арсенал-Киев".

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