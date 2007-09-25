Игроки киевского ”Арсенала” снялись для Playboy (фото)
09:17, 25 сентября 2007Спорт
19079
Внимание все равно привлекают фанатки
Игроки футбольного клуба Вадима Рабиновича приняли участие в скандальной фотосессии. К самим игрокам ФК "Арсенал-Киев" придраться как будто бы не за что.
Ведь в эротичной фотосессии журнала Playboy внимание все равно концентрируется не на футболистах, а на их "фанатках".
|Фото с сайта Tablo ID
В образе последних на страницах журнала появляются модели агентства Karin Models.
Сами же фотосъемки проводились в августе на базе футбольного клуба "Арсенал-Киев".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter