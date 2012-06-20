Россия опротестует решение УЕФА

Наказание носит условный характер и охватывает срок до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вдобавок, РФС был оштрафован на 120 тысяч евро. Решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков во время матча с чехами во Вроцлаве, когда они также использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.

Дата рассмотрения протеста пока не определена.