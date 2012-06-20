Россия опротестует решение УЕФА
10:44, 20 июня 2012Спорт
2834
Российский футбольный союз опротестовал решение Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА, согласно которому российская сборная была наказана на шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы.
Этот банер стал одной из причин наказания
Наказание носит условный характер и охватывает срок до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Вдобавок, РФС был оштрафован на 120 тысяч евро. Решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков во время матча с чехами во Вроцлаве, когда они также использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.
Дата рассмотрения протеста пока не определена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter