Ходжсон поблагодарил Украину и Польшу за организацию Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 19 июня на пресс-конференции после матча в Донецке.

«Мы очень довольны. Я хотел бы поблагодарить обе страны за то, как они проводят этот чемпионат», - сказал Р.Ходжсон.

Он также отметил, что опасения многих английских болельщиков по поводу приезда в Украину и Польшу оказались беспочвенными.

«Я думаю, что было много опасений в прессе, как этот турнир будет выглядеть. Но я думаю, что многие наши болельщики сюда не приехали, потому что читали какие-то ужасные истории, которые могут произойти в Украине и Польше. Но я могу сказать, что нас очень приятно принимали. И очень жаль, что Польша и Украина уже не участвуют в турнире», - сказал английский тренер.