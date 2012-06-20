Блохин определился с командой, за которую будет болеть дальше
09:31, 20 июня 2012Спорт
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Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин на продолжающемся Чемпионате Европы по футболу после выбывания украинской команды из турнира будет болеть за сборную Германии.
Блохин решил, что немцы ему теперь ближе всех
Об этом он сказал 19 июня на пресс-конференции после матча Украина – Англия в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.
«Россия вылетела, Хорватия вылетела. Ну, думаю, (буду болеть) за сборную Германии», - сказал О.Блохин.
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