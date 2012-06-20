Блохин определился с командой, за которую будет болеть дальше

Об этом он сказал 19 июня на пресс-конференции после матча Украина – Англия в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.

«Россия вылетела, Хорватия вылетела. Ну, думаю, (буду болеть) за сборную Германии», - сказал О.Блохин.