Шведы до утра праздновали победу над французами

08:46, 20 июня 2012
Спорт
3641

Шведские фаны до утра праздновали победу своей сборной в игре с французами в рамках Евро-2012.

Болельщики

До шести часов утра в центре Киева можно было слышать их футбольные "кричалки" и песни, пишет Украинская правда.

Это первый матч в чемпионате, в котором шведская сборная победила, что, все же, не помогло ей выйти из группы.

После окончания матчей во вторник вечером многие украинские фанаты на улицах поздравляли шведов с удачным матчем.

Теперь же шведские болельщики пакуют чемоданы, чтобы отправиться обратно домой. Для них, как и для украинцев Евро закончилось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter