Шведы до утра праздновали победу над французами

До шести часов утра в центре Киева можно было слышать их футбольные "кричалки" и песни, пишет Украинская правда.

Это первый матч в чемпионате, в котором шведская сборная победила, что, все же, не помогло ей выйти из группы.

После окончания матчей во вторник вечером многие украинские фанаты на улицах поздравляли шведов с удачным матчем.

Теперь же шведские болельщики пакуют чемоданы, чтобы отправиться обратно домой. Для них, как и для украинцев Евро закончилось.