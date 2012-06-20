Шведы до утра праздновали победу над французами
08:46, 20 июня 2012Спорт
3641
Шведские фаны до утра праздновали победу своей сборной в игре с французами в рамках Евро-2012.
Болельщики Швеции покинут Киев, который к ним уже успел привыкнуть
До шести часов утра в центре Киева можно было слышать их футбольные "кричалки" и песни, пишет Украинская правда.
Это первый матч в чемпионате, в котором шведская сборная победила, что, все же, не помогло ей выйти из группы.
После окончания матчей во вторник вечером многие украинские фанаты на улицах поздравляли шведов с удачным матчем.
Теперь же шведские болельщики пакуют чемоданы, чтобы отправиться обратно домой. Для них, как и для украинцев Евро закончилось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter