На время четвертьфиналов Евро в Киев съедутся волонтеры из СНГ

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Галина Скоробогатова.

«В период с 21 по 25 июня в Киеве при поддержке МФГС волонтерские группы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины (юноши и девушки возрастом от 18 до 25 лет) примут участие в качестве волонтеров в обеспечении проведения финальной части 14-го Чемпионата Европы по футболу», - сказала она.

По словам Г.Скоробогатовой, 21-23 июня в Киеве состоятся семинары-тренинги, по итогам которых волонтеры получат практические навыки работы волонтеров принимающего города на следующих направлениях: информационный волонтер фан-зоны; волонтер по работе с людьми с функциональными ограничениями (предусматривается специальная подготовка); волонтер в фан-посольстве; волонтер на транспорте.

24 июня волонтерские группы из государств СНГ будут работать на НСК «Олимпийский» во время четвертьфинального матча для получения практического опыта работы на стадионе.

Также предусмотрено проведение интерактивных программ: вечерние мероприятия для волонтеров, создание ситуации психологического комфорта - снятие негатива от первого впечатления работы с футбольными фанатами, усталости от работы с людьми с функциональными ограничениями, проведение ролевой игры "Фан-зона" - действия волонтеров в случае максимальных эмоциональных всплесков, ежедневное проведение консультаций по принципу «Этический комитет волонтеров», «Обмен опытом» и «Совет волонтеров» при разборе реальных ситуаций дня.

Всего в мероприятиях примут участие 35 волонтеров из государств СНГ, а также из Грузии.

Волонтеры станут активными участниками Дня молодежи 23 июня, в рамках празднования которого состоится презентация делегаций и официальная встреча с главой Государственной службы молодежи и спорта Украины Равилем Сафиуллиным.