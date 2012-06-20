Рой Ходжсон: может быть, нам повезло, но...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 19 июня на пресс-конференции после матча в Донецке.

«Эта игра для нас была очень тяжелой. Я думаю, это не была легкая группа. И мы в ней победили. Украинцы делали все возможное, чтобы произвести на нас давление», - сказал Р.Ходжсон.

По поводу того, что судья не засчитал гол, забитый сборной Украины, тренер англичан отметил: «У нас нет еще технологий гол-лайн, и я думаю, что даже никто не может быть уверен при таком темпе игры. Я думаю, что да, может быть, нам повезло. Но Англии много раз не везло. Так что это в принципе всегда выравнивается».

При этом Р.Ходжсон добавил: «Я думаю, что им, действительно, не повезло. И я думаю, что он (Олег Блохин) как тренер очень хорошо справился, он достоин уважения за то, как он мотивировал свою команду к игре. И я думаю, что они сыграли очень хорошо. Но мы должны быть довольны и тем, как сыграла английская команда».