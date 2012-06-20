Блохин: судейство вообще не хочу обсуждать (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Блохин заявил 19 июня на послематчевой пресс-конференции в Донецке.

«Хочу поздравить команду с великолепной игрой. Я считаю, что у нас очень хорошая, перспективная команда. Даже тренер англичан признал, что они сегодня более удачливые, чем мы. Бывает такое в футболе. Хочу поздравить всю Украину, всех болельщиков с таким хорошим праздником», - заявил он.

При этом О.Блохин добавил: «Ну не удалось нам сделать, мы пытались, но немножко не повезло. Мне за эту команду не стыдно».

Тренер подчеркнул, что в сегодняшней игре украинская сборная была лучше англичан.

«Если взять по статистике, то мы превзошли сборную Англии. Сколько ударов нанесла сборная Украины? Но мяч не лезет в ворота, что же здесь сделаешь? Значит, не пришло наше время. Значит, я сегодня не фартовый», - заявил О.Блохин.

Тренер украинской сборной не скрывал, что очень расстроен плохим судейством сегодняшнего матча, когда англичане «играли локтем, рукой в штрафной», и к тому же нашей сборной не был засчитан забитый гол.

«Это что за судейство? Есть же какие-то правила. Я вообще не хочу обсуждать это судейство. Проиграли, так проиграли. Мне за команду обидно», - заключил О. Блохин.