Министр: давно не было такой хорошей информации о Польше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на пресс-конференции в Варшаве министр спорта и туризма Польши Йоанна Муха и руководитель государственной компании PL2012 Марчин Херра.

"То, что самое важное - все хвалят нашу организацию, прекрасную атмосферу, которая есть в Польше. Это наша самая большая победа и успех", - сказала министр, подытоживая результаты групповой фазы Евро-2012, в рамках которой в Польше уже состоялось 12 из 15 запланированных матчей чемпионата. .

Она выразила надежду, что последние три матча, которые должны состояться в польских городах - организаторах турнира, пройдут так же спокойно и в такой хорошей атмосфере, как предыдущие.

Министр отметила, что работникам медицинских служб за первые десять дней чемпионата пришлось оказывать помощь только 1,5 тыс. человек из более чем 2,5 млн, которые смотрели матчи на стадионах и в фан-зонах в Польше.

М.Херра отметил, что, согласно проведенному среди иностранных болельщиков опросу, 80% из них понравилось в Польше и они планируют вернуться сюда опять, а более 90% также будут рекомендовать эту страну для визитов своим друзьям.

"Давно не было такой хорошей информации о Польше как о современной и классной стране", - сказал он, отметив, что, собственно, так описывают польские города большинство иностранных журналистов.

М.Херра сказал, что, по его данным, большинство владельцев ресторанов не успевали обслуживать большое количество клиентов, которые появились благодаря Евро-2012, а таксисты ежедневно перевозили даже в 5-6 раз больше пассажиров.

Польский министр добавила, что в Польшу на турнир приехали иностранцы из 110 стран мира.

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Как сообщал УНИАН, по данным польских организаторов Евро-2012, в Польшу во время групповой фазы турнира приехало около 390 тыс. иностранных болельщиков, что почти на 10 тыс. меньше самого пессимистического прогноза, озвученного накануне чемпионата, и более чем на 300 тыс. меньше - самых оптимистичных ожиданий.

Поляки, которые организуют чемпионат вместе с украинцами, прогнозировали приезд на весь чемпионат от 0,7 до 1 млн иностранных болельщиков.