Евро-2012: в плей-офф выходят выигравшая Англия и проигравшая Франция

Англия - Украина 1:0 (Руни 48)

Швеция - Франция 2:0 (Ибрагимович 54, Ларссон 90+1).

Сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет 24 июня в Киеве против сборной Италии.



Сборная Франции с 4 очками заняла второе место в группе и в четвертьфинале сыграет 23 июня в Донецке против сборной Испании.

Напомним, что остальные четвертьфинальные пары составили:

Чехия - Португалия. Матч 21 июня в Варшаве.

Германия - Греция. Матч 22 июня в Гданьске.

В полуфиналах встретятся:

27 июня в Донецке победители четвертьфиналов в Варшаве и Донецке.

28 июня в Варшаве победители четвертьфиналов в Гданьске и Киеве.