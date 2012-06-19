Евро-2012: в плей-офф выходят выигравшая Англия и проигравшая Франция
23:36, 19 июня 2012Спорт
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Завершился групповой турнир в группе D.
Олег Гусев и Евгений Хачериди ведут борьбу с Уэйном Руни
Англия - Украина 1:0 (Руни 48)
Швеция - Франция 2:0 (Ибрагимович 54, Ларссон 90+1).
Сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет 24 июня в Киеве против сборной Италии.
Сборная Франции с 4 очками заняла второе место в группе и в четвертьфинале сыграет 23 июня в Донецке против сборной Испании.
Напомним, что остальные четвертьфинальные пары составили:
Чехия - Португалия. Матч 21 июня в Варшаве.
Германия - Греция. Матч 22 июня в Гданьске.
В полуфиналах встретятся:
27 июня в Донецке победители четвертьфиналов в Варшаве и Донецке.
28 июня в Варшаве победители четвертьфиналов в Гданьске и Киеве.
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