Милиция задержала перекупщиков футбольных билетов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления ГУМВД Украины в Донецкой области, административные протоколы составлены по ст.160 КУоАП (торговля с рук в неустановленных местах). У правонарушителей изъято, соответственно, 2, 3 и 12 билетов.

Аналогичный админпротокол был составлен накануне в отношении гражданина России, который решил реализовать два билета по завышенной цене.