Милиция задержала перекупщиков футбольных билетов
21:01, 19 июня 2012Спорт
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В Донецке сегодня милиция составила админпротоколы в отношении трех перекупщиков билетов на матч Украина – Англия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления ГУМВД Украины в Донецкой области, административные протоколы составлены по ст.160 КУоАП (торговля с рук в неустановленных местах). У правонарушителей изъято, соответственно, 2, 3 и 12 билетов.
Аналогичный админпротокол был составлен накануне в отношении гражданина России, который решил реализовать два билета по завышенной цене.
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