Болельщики Украины разгромили англичан в товарищеском матче

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, сегодня, в день матча между сборными Украины и Англии в рамках Евро-2012 в Донецке, на футбольном поле «Шахтер-Академии» прошел матч сборных команд болельщиков Украины и Англии, который стал первым матчем фанатов за время чемпионата в Донецке.

Честь Донецка и всей Украины в этом поединке отстаивала команда, в которую вошли представители фан-клубов футбольного клуба «Шахтер»: «Пролетарский», «Мотор» (Киевский район), шахты «Трудовская» (Петровский район), «Батя» (Кировский район) и др.

«В нашей команде - строители, шахтеры, бизнесмены, работники торговли, студенты, - рассказал капитан украинской сборной болельщиков Юрий Жаворонков, директор фан-клуба «Пролетарский». - Самому молодому игроку - 21 год, самому опытному - 54 года. В команде играют представители Конгресса азербайджанцев Донбасса, а также члены общества грузин «Святая Иверия».

Первые два гола в ворота англичан украинцы забили в первые 10 минут матча. Сразу после этого появился и первый травмированный игрок английской сборной.

Результат встречи - 8:3 в пользу украинцев.

«Мы ничего не загадывали и никаких ставок на заключение этого матча не делали. Это товарищеская встреча, и результат не имеет того большого значения, которое он имеет в игре профессиональных футболистов. Все довольны - и победители, и те, кто проиграл...», - прокомментировал игру болельщиков Ю.Жаворонков.