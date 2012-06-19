Украинские фаны протанцевали праздничным парадом в поддержку сборной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по Крещатику в сопровождении оркестра и группы барабанщиц около 200 болельщиков «не просто прошли, а буквально проплясали праздничный парад от ЦУМа до главной сцены фан-зоны».

Участие в танцевальном флеш-мобе приняла известная украинская певица Руслана.

К украинским болельщикам присоединились шведские и французские футбольные фаны.

Сейчас на Майдане Незалежности начался концерт в рамках тура «Болей с лучшими» при участии Русланы и других исполнителей.

По данным КГГА, каждый час в фан-зону прибывают новые болельщики. Сегодня организаторы фан-зоны ожидают рекордное количество посетителей.

Как сообщалось, во время трансляции последнего матча при участии сборной Украины фан-зону посетили 140 тыс. болельщиков.