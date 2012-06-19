Янукович перед матчем на Донбасс-Арене заглянет в фан-зону
19:17, 19 июня 2012Спорт
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Президент пообщается с болельщиками в фан-зоне Донецка.
Английские фаны в фан-зоне Донецка смакуют пиво
Президент Украины Виктор Янукович отбыл в Донецк.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
На стадионе «Донбасс Арена» Президент посмотрит игру между сборными командами Украины и Англии.
Перед началом матча В.Янукович пообщается с болельщиками в официальной фан-зоне Евро-2012.
Как сообщал УНИАН, начало сегодняшнего матча - в 21.45.
В.Янукович присутствовал на двух предыдущих матчах с участием сборной Украины в рамках Евро-2012.
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