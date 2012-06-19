Янукович перед матчем на Донбасс-Арене заглянет в фан-зону

Президент Украины Виктор Янукович отбыл в Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

На стадионе «Донбасс Арена» Президент посмотрит игру между сборными командами Украины и Англии.

Перед началом матча В.Янукович пообщается с болельщиками в официальной фан-зоне Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, начало сегодняшнего матча - в 21.45.

В.Янукович присутствовал на двух предыдущих матчах с участием сборной Украины в рамках Евро-2012.