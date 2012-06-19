Россиянину, который бросил файер на матче Испания - Хорватия, светит тюрьма

16:56, 19 июня 2012
Спорт
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Полиция Гданьска задержала россиянина, который бросил файер во время матча Евро-2012 Хорватия - Испания.

Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на PAP.

Задержанному россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Файер был брошен на шестой минуте матча с верхнего яруса стадиона, но не долетел до поля, упав в сектор, где располагались хорватские фанаты.

Матч был прерван на некоторое время, но после работы бригады пожарных был продолжен.

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