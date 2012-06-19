Россиянину, который бросил файер на матче Испания - Хорватия, светит тюрьма
16:56, 19 июня 2012Спорт
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Полиция Гданьска задержала россиянина, который бросил файер во время матча Евро-2012 Хорватия - Испания.
Файер попал в сектор хорватов
Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на PAP.
Задержанному россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.
Файер был брошен на шестой минуте матча с верхнего яруса стадиона, но не долетел до поля, упав в сектор, где располагались хорватские фанаты.
Матч был прерван на некоторое время, но после работы бригады пожарных был продолжен.
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