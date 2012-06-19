В магазинной курятине могут быть антибиотики, хлор и пенициллин

Журналисты канала ТСН узнали, что в магазинах добавляют в мясо кур, чтобы оно дольше хранилось.

В телепрограмме "Территория обмана" утверждается, что каждая пятая курица в магазине содержит антибиотики, а кроме антибиотиков производители для увеличения объема мяса для удешевления производства могут вкалывать курам следующие вещества: хлор, окситетрациклин, тилозин, виргиниамицин, пенициллин и авиаламицин.