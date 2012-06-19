Греческая пресса отвесила Украине и Польше комплиментов: Успешное Евро

Как сообщает Украина-2012, издание пишет, что, несмотря на постоянные сомнения в способности Украины провести такой Чемпионат на высоком уровне, сейчас можно предположить, что Евро будет успешным.

Уровень успеха определяется удовлетворенность футбольных болельщиков пребыванием в стране, как на стадионах, так и за его пределами.

В статье отмечают хороший уровень обеспечения безопасности на улицах городов и превосходное качество стадионов. Однако, отмечены и проблемы с междугородными автомобильными дорогами и в Украине, и в Польше. Не забыли помянуть и ценовую политику гостиничного бизнеса.

Газета утверждает, что украинцы и поляки являются дружественными хозяевами и, несмотря на их невладение английским, они сумели создать хорошую атмосферу для приезжих.