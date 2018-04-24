Иностранцы в лагере под Донецком устраивают пенные вечеринки и совсем не ездят на экскурсии

Донецкий кемпинг-парк, сооруженный для болельщиков Евро-2012, расположен с южного въезда в город, между трассами на Мариуполь и Запорожье на территории площадью около 17 гектаров и рассчитан на 3,9 тысяч мест. От стадиона «Донбасс Арена» в центре Донецка до кемпинга на машине можно добраться за полчаса.

Место для кемпинга выбрано удачное – это загородная зона, где открываются донецкие степные просторы, зеленеют посадки вдоль трассы, воздух чище и зной не кажется таким убийственным, как в городе. Территория кемпинга вымощена тротуарной плиткой, все выглядит чисто и достаточно цивилизованно.

В лагере есть вся необходимая инфраструктура: паркинг на тысячу авто, санитарные зоны с холодной и горячей водой, симпатичный фуд-корт с деревянными столиками, зона развлечений с малой и большой сценой, медиа-центр, достаточно большой бассейн, площадка для туристов в автодомах и участок для туристов со своими палатками. Везде есть Wi-Fi. Тех, у кого нет своего шатра или автодома, размещают в водонепроницаемых палатках с удобными кроватями.

При въезде на территорию охраняемого кемпинга есть свой «ресепшен», где в большой палатке несколько сотрудниц с компьютерами принимают и оформляют гостей на проживание, рядом палатка с представителем турагентства, где можно заказать различные туры по региону, еще есть небольшой офис отделения «ПриватБанка».

Из кемпинга в официальную фан-зону и центр города ездят автобусы – в обычные дни они курсируют каждые 40 минут, в матчевые – раз в 15-20 минут. Для постояльцев кемпинга проезд в автобусах бесплатный.

Нашим провожатым по кемпингу и одновременно переводчиком стал Игорь Величко. Игорь, улыбаясь, назвался «пресс-секретарем территории кемпинг-парка» и рассказал много интересного о буднично-праздничной жизни лагеря.

- Кемпинг работает с 8 июня, и мы рады, что практически никаких инцидентов у нас не было. Если наши постояльцы и обращаются к медикам, то это зачастую из-за перегрева на солнце… Приезжают к нам в большинстве своем французы, англичане, россияне и, конечно, наши соотечественники из других регионов. Многие приезжают только на пару дней, на конкретные матчи, но есть несколько и «старожилов», которые приехали в Украину, в Донецк, посмотреть сразу несколько игр чемпионата.

Кемпинг-парк затихает только во время матча, потому что все уезжают на стадион, в фан-зону. В кемпинг-городке после матча движение наблюдается до 3-4 часов ночи.

Вечером каждый день у нас работает малая сцена, а в пятницу-субботу – большая сцена. К нам приезжают выступать артисты, ди-джеи.

Практически каждый вечер у нас проходит пено-вечеринка, для этого у нас есть большая пено-машина. Обычно засыпают очень большую площадь пеной высоким слоем до метра, играет музыка, и люди там танцуют. Из всех постояльцев кемпинга женщин немного, всего где-то 3-4%, тех, которые именно живут здесь.

Например, к нам приезжали две французские сестры, им по 25 лет. Приезжали, потому что очень любят футбол и уже 15 лет являются футбольными болельщицами. Их воспитывал дедушка и передал им любовь к французскому футболу. Мы им задавали вопрос по поводу наших украинских юношей, нравимся ли мы им, но они сказали, что и не смотрят на здешних парней, потому что приехали сюда исключительно ради футбола.

Но, на наших пенных вечеринках все равно много девушек. Это наши, местные, которые приезжают вечером из Донецка. Одни приезжают сюда на дискотеку, другие – с целью пообщаться, поговорить на английском языке, с носителями языка.

Игорь утверждает, «ночных бабочек» на дискотеку не пускают, и что, вопреки нашумевшим страшилкам западных СМИ, в кемпинге – безопасно.

- Здесь все строго контролируется – на территории постоянно находятся патрули милиции, работает охрана, бойцы «Беркута». Вообще, никто незамеченным на территорию кемпинга не пройдет. Чтобы в жилую зону попасть, нужно только там проживать и быть зарегистрированным. Тот, кто вечером приезжает на территорию кемпинга-парка на дискотеку, во-первых, платит за вход 50 грн, проходит фейс-контроль – неадекватные, пьяные люди не попадают, их не пускают. Кроме того, на руки тех, кто входит на территорию кемпинга и хочет попасть на вечеринку, одеваются браслеты. И эти браслеты меняются каждый день. Ну, а те, кто проживает, те проходят бесплатно по своим карточкам. Карточка – это пропуск для тех, кто живет здесь, ею же и расплачиваются. У нас работает карточная система, здесь невозможно приобрести что-нибудь за наличные. Просто, при регистрации вам выдается карточка, вы на нее «кладете» деньги и потом ею вы везде расплачиваетесь. Карточка более физически устойчива к механическим повреждениям – например, болельщики купаются у нас в бассейне, забывают, что в карманах деньги…

Эта карточка действует на территории кемпинг-парка, в ночных клубах «Ливерпуль» и «Гараж», а также в фудмаркете и музыкальном баре «Ливерпуль» в центре Донецка.

Игоря познакомил нас с несколькими жителей кемпинг-городка. Мы подошли к столикам, за которыми пили пиво и радушно общались молодые люди. Они поделились с УНИАН, насколько им комфортно здесь жить, что нравится, а что – нет, и хотели ли бы они еще вернуться в Украину, и, в частности, в Донецк.

Бруно прилетел в Донецк из Англии, где живет в Манчестере, хотя сам родом из Франции. Он первый раз в Украине и приехал один.

- Я купил билет и заказал место в этом кемпинге через Интернет. Добрался без сложностей сюда – на такси заплатил по счетчику, и это вышло даже дешевле, чем предполагал, когда просчитывал свою поездку.

Живу в кемпинге уже больше недели. Обслуживание здесь оценил бы, как хорошее. Ни я, ни ко мне полиция не обращалась, все нормально. Вообще для фанов это очень хорошее место – хорошее расположение, хорошая музыка, нормальная еда. Больше всего я люблю хот-доги, но и борщ мне понравился. Не нравится здесь то, что стоит жара, очень жарко.

Засыпаю с друзьями, с которыми здесь познакомился, в 2-3 часа ночи, но солнце очень рано встает и нам приходится просыпаться вместе с солнцем.

Здесь мне нравится, хотя туалетные комнаты здесь не европейского стандарта – потому что нет унитазов. Еще можно было бы здесь разнообразить проживание какими-то играми, организовать игровые спортивные развлечения.

А вообще, я может быть когда-нибудь приеду второй раз в Украину, потому что нигде не был, кроме Донецка.

Николя приехал из Франции, из города Ле-Ман вместе с друзьями. В Украину приехал впервые, в кемпинге живет уже неделю.

- Я доволен условиями проживания здесь. Может было бы здесь сделать что-то лучше, но украинские люди очень добрые, поэтому нам здесь совершенно комфортно. По условиям проживания все устраивает. Мне нравиться и питание здесь, и развлечения. Понравилось пиво. Из алкоголя понравилась и водка здешняя, хотя я француз и люблю вино, но водка – очень популярный напиток здесь и очень известный. Качеством водки я очень доволен.

Цены мне у вас тоже нравятся. Потому что цены не высокие, например, на пиво в 2 раза меньше, чем во Франции. Я устал, конечно, от жары, но душ работает все время.

Приехал я к вам с двумя друзьями, и билеты, и проживание в кемпинге забронировали и купили через Интернет. За 3 месяца резервировал место здесь.

Для меня это первая поездка в Украину, но, возможно, еще приеду сюда. Раньше, до поездки, я ничего не знал про вашу страну и то, как здесь живут люди. Но, никаких опасений не было перед поездкой.

Я был в Харькове, и в Донецке – на «Донбасс Арене». И донецкий стадион понравился намного больше, чем харьковский.

Алексей приехал из России, из Ростова-на-Дону. Прибыл в Украину впервые, вместе с тремя друзьями в автофургоне.

- Приехали 9 июня сюда, чтобы посмотреть все матчи в Донецке. Мы заранее заказывали билеты. Ну, и параллельно путешествуем по Украине. Сначала думали из Ростова ездить на матчи, а потом решили, что туда-сюда по 200 км наматывать… И, решили совместить приятное с полезным, и остановиться в Донецке. Из Ростова приехали в Харьков, взяли в аренду автофурогон и прибыли в Донецк в этот кемпинг. Была, конечно, возможность взять автофургон в России, но мы не взяли, потому что с украинскими номерами путешествовать легче, чем с российскими.

Мы смотрим матчи, а между играми путешествуем и возвращаемся в Донецк. Уже были в Одессе, еще планируем, скорее всего, съездить в Киев. По цене нам это доступно.

Здесь, в кемпинге, нам нравится. Все как бы здорово, вопросов нет. Подобных поездок у нас не было, это наш первый опыт и пока он вполне хороший. Цены в Донецке нормальные, здесь почти все дешевле, чем у нас, в Ростове. Нет претензий и к вашей милиции – все здесь спокойно, отлично.

Конкретно Донецк нам очень понравился, даже по сравнению с Харьковым показался мне и моим друзьям значительно лучше. Здесь парки красивые, много зелени, атмосфера и обстановка очень дружелюбная.

Стадион «Донбасс Арена» понравился, очень хороший стадион, чувствуется европейский уровень.

Отрадно, что государственную границу Россия-Украина мы при предъявлении билетов прошли очень быстро, без задержек, без проблем и даже без очереди.

Наверняка, еще вернемся в Донецк, в Украину.

Наталья - коренная жительница Севастополя. Приехала в Донецк первый раз на игру нашей сборной.

- Я приехала поездом Севастополь-Донецк, а мои дети - сын и невестка, приехали поездом Киев-Донецк, а здесь мы здесь встретились.

Нам очень понравилась «Донбасс Арена». Во-первых, вокруг стадиона большое пространство, потрясающий вид! «Донбасс Арена» мне даже больше понравилась, чем «Олимпийский» в Киеве. К слову, мы и в Донецк-то приехали потому, что на «Олимпийском» уже были, а на «Донбасс Арене» - нет.

…Уже покидая кемпинг, мы посетили палатку турагентства. И вот там корреспондента УНИАН ждало глубочайшее разочарование: переводчица Татьяна, рассказав о наборе экскурсий, предлагаемых туристам, об их стоимости и особенностях каждой, сообщила, что… «ни одного тура еще никто не купил»!

- Мы предлагаем обзорные экскурсии по Донецку, а также по области – национальный заповедник «Святые горы» в Святогорске и Святогорская Лавра, естественные соляные шахты в Соледаре, завод шампанских вин в Артемовске с дегустацией и Никольский монастырь.

Цены экскурсий – от 20 евро. Самый дорогой тур – в Святогорск, но его цена зависит от того, сколько человек заказывают поездку (чем больше людей, тем дешевле). Эта экскурсия стоит 40 евро с человека. Туры предлагаются и на русском, и на английском языке. Все экскурсии однодневные. Но, к сожалению, иностранцы только спрашивают об экскурсиях – и на этом все. Конечно, мы совсем такого не ожидали. А они так и говорят – «мы приехали сюда пиво попить». Так оно и есть – иностранцы в кемпинг в основном приезжают на 2-3 дня – поселились, игру посмотрели, пива напились и уехали.

Цена вопроса

Стоимость проживания в кемпинге в палатке колеблется от 8 до 14 евро за одного человека в сутки. В случае размещения в собственных палатках, гостям необходимо оплатить 5 евро в сутки за палатку, в случае размещения в автодомике – 14 евро в сутки.

Но, как объяснил нам вышеупомянутый Игорь Величко, стоимость проживания зависит от того, когда домики были зарезервированы, и от того, на какой день – матчевый, или нематчевый. Минимальная цена, по которой можно было приобрести койко-местов лагере – была 5 евро, но для такой суперскидки нужно было заранее резервировать место, да еще и в рамках групповой заявки. А, например, в день матча Англия-Франция койко-место в донецком кемпинг-парке уходило по 26 евро. Тогда и постояльцев здесь было больше всего – 2 тысячи 200 человек.

Елена Колгушева, Донецк (УНИАН)