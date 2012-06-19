Англичане пронесут по Донецку гроб
12:28, 19 июня 2012Спорт
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Английские болельщики пройдутся маршем по Донецку и пронесут гроб.
Англичане опровергают информацию о засилье расизма в Украине, фото Остров
Об этом сообщает Остров.
Это шествие с гробом призвано выразить протест против слов известного в прошлом футболиста Сола Кэмпбелла, который призвал англичан не ехать на Евро-2012 в Украину, потому что вернуться они могут в гробу из-за расистско настроенных местных жителей.
Темнокожий болельщик Пит Харпер из Шеффилда заявил, что украинцы прекрасно к нему относятся.
"Призывы Кэмпбелла просто смешны. Мне сделали замечательный прием со стороны украинского народа", пишет Украинская правда.
Ранее сообщалось, что Кавалер Ордена Британской империи за борьбу за права человека в Центральной и Восточной Европе Клэр Димйон не увидела в Украине проявлений расизма.
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