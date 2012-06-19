Гражданка Англии просит прощения у украинцев от имени всей Британии

Об этом она заявила во время встречи с Харьковским городским председателем Геннадием Кернесом, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета.

Правозащитница отметила, что Чемпионат Европы по футболу 2012 года стал для всех его участников и гостей праздником единения. Она подчеркнула, что в рамках своей деятельности объездила все страны Восточной и Центральной Европы, кроме Республики Беларусь, но «никогда и нигде не видела такого доброго, искреннего и гостеприимного отношения к гостям своей страны, как в Украине».

К.Димйон также отметила, что в Харькове ее поразили корректные правоохранители и чистое метро.

В целом, по словам К.Димйон, за время своего пребывания в различных городах Украины, и в Харькове в том числе, не увидела ни единого проявления нетолерантного отношения к людям других рас и национальностей.

«Я видела множество темнокожих, в том числе и на стадионах. Глядя на них, нельзя сказать, что они ощущают стресс или подавленность в вашей стране. Могу с абсолютной уверенностью сказать, что не увидела здесь расистских настроений - по крайней мере, здесь их не больше, чем в Лондоне. По этому поводу «BBC» следовало бы сказать правду. Поэтому я благодарна жителям Харькова за предоставленную возможность оправдать доброе имя британцев и рассказать миру правду», - отметила кавалер Ордена Британской империи. (Как сообщалось в СМИ, 28 мая в эфире британской телерадиовещательной корпорации «ВВС» вышла программа «Стадионы ненависти», где, по утверждению авторов, был собран материал о расизме среди футбольных болельщиков принимающих стран).

«Когда я ехала к вам, у меня были определенные предубеждения, но теперь их не осталось. Как гражданин Англии я хочу извиниться перед вами от имени всей Британии. Это не мелочь, это серьезный вопрос, на который нельзя не отреагировать. Это вопрос чести и Великобритании, и лично меня как англичанки. Я видела в Украине и африканцев, и азиатов, которые прекрасно чувствуют себя здесь. А голландцы, которые провели у вас время на Евро-2012, выражают желание вернуться в ваш город. Все это говорит о том, что мы можем быть патриотами без того, чтобы унижать другие нации», - подчеркнула К.Димйон.

В свою очередь Г.Кернес отметил, что в Харькове учатся около 300 тыс. студентов и около 14% из них - иностранцы. Он подчеркнул, что в городе не создавали никаких особых условий к Евро-2012, чтобы обеспечить толерантное отношение к представителям других наций.

Также К.Димйон рассказала, что сейчас снимает документальную ленту, задача которой - опровергнуть неправдивые сведения о расизме в Украине, которые распространила служба «BBC». К.Димйон отметила, что она представляет общественную организацию, в компетенцию которой не входит съемка лент и подготовка фоторепортажей. Однако, по ее словам, «если «BBC» освещает ситуацию односторонне, то общественным организациям приходится брать на себя роль средств массовой информации».