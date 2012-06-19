В Донецке высадилась 30-тысячная армия фанатов

Вчера в городе был последний день затишья. Одиноких фанатов можно было встретить лишь рядом с «Донбасс Ареной» и возле паба на площади Ленина, который стал неофициальной резиденцией англичан, пишет «Сегодня».

«Мы уже готовимся к приему гостей, — рассказала работница заведения Юлия. — Вообще английские фанаты доброжелательные, хотя очень шумные. Предпочитают украинское пиво, пиццу, стейки. А вот нашу кухню они еще не распробовали — к примеру, я ни разу не видела, чтобы кто-то из них заказывал борщ».

Сегодня с самого утра в город начала стягиваться целая армия болельщиков — около 4—5 тыс. англичан и 25 тыс. украинцев. Следить за порядком на улицах города будут 2320 милиционеров. Из них 600 правоохранителей станут патрулировать территорию вокруг «Донбасс Арены» с собаками и на лошадях. Еще 120 милиционеров будут следить за порядком в фан-зоне в парке им. Щербакова. «Как и на предыдущих матчах, мы будем обеспечивать безопасность в усиленном режиме», — пояснила «Сегодня» Ольга Почкалова, пресс-секретарь донецкой милиции.

Также, как сообщили в ГАИ, с 17.45 начнет действовать установленный порядок ограничения автотранспорта и большинство центральных улиц рядом со стадионом будет перекрыто. Для фанатов организуют парковку на проспекте Мира, но в то же время в ГАИ порекомендовали добираться на стадион общественным транспортом.