Шведы обещают выиграть у французов: в благодарность болельщикам

"Мы задолжали 20 тысячам наших фанов, которые потратили кучу денег, чтобы приехать сюда и поддержать нас", — цитирует Андерса Свенссона Сегодня.

А Ибрагимович так вообще пообещал: "Мы привезем домой три очка".

А французы уже думают о плей-офф: "Условия на базе в Донецке потрясающие, но на 1/4 мы должны ехать в Киев за день до матча, чтобы не терять время на восстановление", — сказал физиотерапевт Франсуа Даррас.