Шведы обещают выиграть у французов: в благодарность болельщикам
11:40, 19 июня 2012Спорт
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Шведы, хоть уже и лишились шансов, собираются потрепать Францию.
Златан Ибрагимович пообещал привезти домой 3 очка
"Мы задолжали 20 тысячам наших фанов, которые потратили кучу денег, чтобы приехать сюда и поддержать нас", — цитирует Андерса Свенссона Сегодня.
А Ибрагимович так вообще пообещал: "Мы привезем домой три очка".
А французы уже думают о плей-офф: "Условия на базе в Донецке потрясающие, но на 1/4 мы должны ехать в Киев за день до матча, чтобы не терять время на восстановление", — сказал физиотерапевт Франсуа Даррас.
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