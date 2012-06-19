Украина и Англия выйдут на матч с траурными повязками
11:32, 19 июня 2012Спорт
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Игроки сборных Украины и Англии выйдут сегодня на поле Донбасс-Арены с траурными повязками.
|Игроки поддержат тренера
Накануне игры в лагерь двух команд пришли печальные новости.
У тренера украинцев Андрея Баля умерла мама, а у форварда Дэнни Уэлбека - отец.
Со словами соболезнования выступили главные тренеры команд Олег Блохин и Рой Ходжсон.
Заключительный матч групповой стадии Евро-2012 Англия - Украина состоится сегодня в Донецке. В Киеве в параллельном поединке сыграют шведы с французами.
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