Украина и Англия выйдут на матч с траурными повязками

11:32, 19 июня 2012
Спорт
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Игроки сборных Украины и Англии выйдут сегодня на поле Донбасс-Арены с траурными повязками.

Збірна України на відкритому тренуванні
Об этом сообщает Корреспондент.

Накануне игры в лагерь двух команд пришли печальные новости.

У тренера украинцев Андрея Баля умерла мама, а у форварда Дэнни Уэлбека - отец.

Со словами соболезнования выступили главные тренеры команд Олег Блохин и Рой Ходжсон.

Заключительный матч групповой стадии Евро-2012 Англия - Украина состоится сегодня в Донецке.  В Киеве в параллельном поединке сыграют шведы с французами.

 

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