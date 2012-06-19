Украина и Англия выйдут на матч с траурными повязками

Об этом сообщает Корреспондент.

Накануне игры в лагерь двух команд пришли печальные новости.

У тренера украинцев Андрея Баля умерла мама, а у форварда Дэнни Уэлбека - отец.

Со словами соболезнования выступили главные тренеры команд Олег Блохин и Рой Ходжсон.

Заключительный матч групповой стадии Евро-2012 Англия - Украина состоится сегодня в Донецке. В Киеве в параллельном поединке сыграют шведы с французами.