Фаны сборных Италии и Ирландии открыли стрельбу: один погибший, один раненый

Как передает ИТАР-ТАССсо ссылкой на представителя полиции Уэнди Драммонд, один из посетителей убит, другой с ранениями доставлен в больницу.

Полиция опрашивает многочисленных свидетелей. По их словам, в "Сицилиан кафе", расположенном в районе Литтл Итали ("Маленькая Италия"), раздались пять выстрелов, отмечает NEWSru.