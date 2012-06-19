Фаны сборных Италии и Ирландии открыли стрельбу: один погибший, один раненый
10:21, 19 июня 2012Спорт
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В одном из кафе в Торонто (Канада), где собрались болельщики для просмотра матча сборных Италии и Ирландии на Евро-2012, прогремели выстрелы.
Как передает ИТАР-ТАССсо ссылкой на представителя полиции Уэнди Драммонд, один из посетителей убит, другой с ранениями доставлен в больницу.
Полиция опрашивает многочисленных свидетелей. По их словам, в "Сицилиан кафе", расположенном в районе Литтл Итали ("Маленькая Италия"), раздались пять выстрелов, отмечает NEWSru.
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