Потерявшийся английский болельщик вышел на связь

Об этом сообщил «ОстроВу» руководитель Управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский.

Ранее с просьбой помочь разыскать их приятеля пятеро английских болельщиков обратились в Пресс-центр «Донецк 2012».

Англичане прибыли в Донецк поездом из Харькова. Они отметили, что после матча Португалия - Нидерланды, который проходил в Харькове, потеряли своего товарища - Дэвида Форда (David Ford). Ситуация осложнялась тем, что документы, мобильный телефон и деньги потерявшегося английского фана остались у его товарищей. Последний раз друзья Дэвида видели его на стадионе в Харькове. Англичане признали, что их товарищ был в состоянии алкогольного опьянения. Поисками болельщика занялась милиция Харькова и Донецка.

«Потерявшийся англичанин позвонил друзьям и сообщил, что он в безопасности. Он в милиции и правоохранительные органы оказывают ему содействие. Завтра он приедет в Донецк», - сказал М. Ровинский.