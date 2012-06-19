У нападающего сборной Англии умер отец

18 июня перед началом пресс-конференции на "Донбасс Арене" главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон и капитан англичан Стивен Джеррард выразили соболезнования нападающему Д.Уэлбеку, сообщает сайт «Террикон».

"Мы хотели бы выразить соболезнования Данни Уэлбеку, у которого умер отец. Команда старается поддержать Данни всеми силами. Это очень большая потеря", - заявил Р.Ходжсон.

В тоже время издание отмечает, что Д.Уэлбек, скорее всего, останется в составе команды на матч против сборной Украины.