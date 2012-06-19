Французу милиция посоветовала вовремя уйти из фан-зоны

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, из-за того, что француз, который уже полгода проживает в Тернополе, активно болел за сборную Франции, возникла агрессия со стороны местных болельщиков.

«Между болельщиками возникла словесная перепалка. Конфликт мог перерасти в драку, если бы в ситуацию своевременно не вмешались милиционеры. В настоящее время по этому факту милиция проводит проверку», – говорится в сообщении отдела общественных связей.

Ранее местное издание «20 минут» распространило информацию, что в фан-зоне избили 26-летнего француза. По данным издания, после первого гола сборной Франции в ворота Украины соседи француза по сектору лишь словесно отреагировали на радостные эмоции болельщика команды соперника. Но когда украинцы вскоре пропустили второй гол и француз стал радоваться еще сильнее, один из болельщиков набросился на него с кулаками, забрал у него кепку и под аплодисменты сектора покинул место инцидента. По данным издания, французу и его тернопольскому товарищу милиционеры посоветовали уйти за 15 минут до окончания матча, чтобы не спровоцировать более серьезного конфликта.

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Франция собрал рекордное количество болельщиков в тернопольской фан-зоне, которая действует на городском стадионе. Посмотреть матч пришло ориентировочно 10 тыс. болельщиков.