ГАИ перечисляет улицы Киева, которые будут перекрыты сегодня перед футболом

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Шведские болельщики в третий раз пройдут маршем по улицам столицы к НСК «Олимпийский», где 19 июня сборная Швеции будет играть с командой Франции. Ожидается, что участие в марше примут около 3 тысяч 800 человек.

По данным ГАИ, с 13.30 до 19.15 в обоих направлениях будет перекрыто движение на бульваре Леси Украинки на участке от улицы Кутузова к улице И.Кудри.

А с 18.15 во время прохождения марша от площади Леси Украинки будет перекрыто движение транспорта по такому маршруту: улицы Кутузова, Московская (от ул. Цитадельной до Кловского спуска), дальше по Кловскому спуску (от ул. Московской до ул. Мечникова), ул. Мечникова, ул. Бассейной (от ул. Шелковичной до ул. Эспланадной) и к северным воротам НСК «Олимпийский». По мере прохождения колонны болельщиков движение на вышеуказанных улицах будет сразу возобновляться.