Блохин: у меня что, один Шевченко играет?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на вечерней предматчевой пресс-конференции.

«Шевченко после игры с французами почувствовал боль в колене, это старая его травма, и мы делаем все возможное, чтобы завтра он был готов к игре. Выйдет ли он на поле, это 50 на 50», - сказал тренер.

При этом он добавил: «Будет ли он играть, решится завтра до обеда. Роль Шевченко в команде очень велика. Форварда такого уровня нет в Украине. И если завтра он не сможет играть, это для нас большая потеря».

Но когда очередной вопрос прозвучал снова о А.Шевченко, О.Блохин недовольно заявил: «Вы задавайте вопросы о команде, у меня что, один Шевченко играет? Мне просто перед ребятами неудобно. Мы обсуждаем личную жизнь Шевченко, его карьеру, давайте проведем отдельную пресс-конференция, я приведу Шевченко, и мы вместе будем отвечать… Тему Шевченко проехали - 50 на 50, завтра определюсь. Я понимаю, что это великий игрок, что это у него, наверное, последнее Евро, но я не могу сказать больше, чем сейчас говорю».

Справка УНИАН. Футбольный матч между сборными Украина и Англии в рамках финального тура Чемпионата Европы 2012 года состоится 19 июня в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» в 21.45.