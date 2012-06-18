Евро-2012: в плей-офф вышли Испания и Италия

Испания - Хорватия 1:0 (Навас 88)

Италия - Ирландия 2:0 (Кассано 35, Балотелли 90)

Сборная Испании с 7 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет 23 июня в Донецке против команды, занявшей второе место в группе D.



Сборная Италии с 5 очками заняла второе место в группе и в четвертьфинале сыграет 24 июня в Киеве против команды, занявшей первое место в группе D.



19 июня завершат групповой этап команды группы D: Швеция (0) - Франция (4), Англия (4) - Украина (3).