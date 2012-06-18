Англичан снова пугают поездкой в Донецк

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области по поводу появления в некоторых британских СМИ информации о том, что донецкие футбольные хулиганы якобы готовятся к столкновениям с английскими болельщиками. Утверждается, что в Донецке активисты движения ультрас развесили по городу сотни листовок с надписью "Мы ждем на Евро". На них якобы изображены толпы молодых людей, которые движутся «стенка на стенку».

В связи с этим в милиции заявили, что информация британских журналистов не отвечает действительности. В среде болельщиков нет радикальных настроений по поводу прибытия иностранцев, отсутствуют и листовки, о которых идет речь в статье, отмечается в сообщении.

В милиции заверяют, что гостей, которые приезжают из зарубежья, в шахтерской столице ожидает спокойная, доброжелательная обстановка.

Также в ГУ МВД выразили удивление по поводу того факта, что подобная информация появилась после того, как в Донецке уже состоялись два матча финальной части чемпионата Европы. На них побывали тысячи иностранных гостей, в том числе – английских. «Все они на собственном опыте смогли убедиться в приветливости и гостеприимности представителей Донецка, а также в отсутствии расистских проявлений со стороны украинских болельщиков», - отметили в милиции.

При этом в ГУ МВД подчеркнули, что правоохранительные органы Донецкой области готовы обеспечить безопасность и порядок в городе во время проведения европейского футбольного форума.