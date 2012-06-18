Полк специального назначения отбывает из Львова в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник группы связей с общественностью и СМИ Западного территориального командования внутренних войск МВДУ Вадим Голуб.

Он отметил, что во Львове все матчи Евро прошли без нарушений общественного порядка и серьезных конфликтов. Кроме охраны общественного порядка, военнослужащие также оказывали помощь и необходимые консультации иностранцам и гостям города. За день к одному наряду поступало около 30-40 обращений, сообщил В.Голуб.

«За период с 7 до 17 июня к несению службы по охране общественного порядка ежедневно привлекалось 700 военнослужащих внутренних войск», - сказал В.Голуб.

По его данным, за это время по подозрению в совершении преступления задержано 17 граждан Украины, за административные правонарушения - 63 человека, возвращено гражданам похищенного имущества на сумму около 4 тыс. грн. «Среди задержанных нет иностранных граждан и футбольных фанов”, - отметил В.Голуб.

Как сообщал УНИАН, полк специального назначения внутренних войск «Ягуар» находился во Львове с 5 июня. Спецназовцы из г. Калиновка Винницкой области круглосуточно охраняли правопорядок в центре Львова и обеспечивали безопасность посетителей официальной фан-зоны.

17 июня во Львове состоялся последний из запланированных в городе матчей чемпионата Европы по футболу.