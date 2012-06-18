Блохин подготовил всех к поражению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на вечерней предматчевой пресс-конференции.

Он высоко оценил профессионализм английских футболистов, подчеркнув, что украинцам нужно побеждать в предстоящей игре, но так как наша команда молодая, даже при поражении болельщики должны ее поддержать.

«Сборная Англии - целостный коллектив, хорошо выполняющий план на игру. И хотя все говорят, что ее игроки устали, я этого не заметил. Я считаю эту сборную одним из лидеров Евро-2012. Если они нам проиграют, у них будет больше проблем, чем у нас, потому что они считаются фаворитами, для них потеря - не играть в финале Евро», - сказал тренер.

При этом он добавил: «Нам же главное показать хорошую игру, какой будет счет - это уже другой вопрос. Нам терять нечего, нам нужно только побеждать. Но даже после неудачного результата я не думаю, что нам нужно закапывать голову в песок. У нас строится новая команда, молодая команда. Народ нас должен поддерживать».

О.Блохин привел в пример сборную Польши, игроки которой даже после поражения вышли к своим болельщикам.

«Я уважаю сборную Польши, которая вышла к болельщикам после поражения. Народ будет уважать такую команду не только в радости, но и в горе. Я думаю, даже если мы проиграем, мои ребята будут отвечать на вопросы», - сказал тренер.

Справка УНИАН. Футбольный матч между сборными Украины и Англии в рамках финального тура Чемпионата Европы 2012 года состоится 19 июня в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» в 21.45.