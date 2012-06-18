Между Харьковом и Донецком исчез английский болельщик (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, в пресс-центр «Донецк 2012» сегодня за помощью в поисках своего товарища обратились пятеро английских болельщиков.

Они прибыли в Донецке сегодня утром поездом из Харькова.

«К сожалению, после матча Португалия - Нидерланды в Харькове они потеряли своего товарища - Дэвида Форда (David Ford). Ситуация усложняется тем, что документы, мобильный телефон и деньги потерянного английского фана остались у его товарищей. Последний раз друзья Дэвида видели его на стадионе в Харькове и он был нетрезв», - отмечается в сообщении.

Сейчас милиция Донецка и Харькова принимают все необходимые меры для поиска английского болельщика.

Правоохранители через СМИ обратились к жителям Донецка с просьбой сообщить в милицию, если кому что-либо известно о пребывании этого англичанина.