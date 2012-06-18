Шансы увеличиваются: Шевченко вернулся к тренировкам

В частности, Интернет-издание «Корреспондент» отмечает, что несколько минут назад на стадионе «Металлург» в Донецке началось плановая тренировка национальной украинской команды, в которой принимает участие и А.Шевченко.

«Шансы на то, что капитан и лидер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет с англичанами, существенно повысились», - отмечает издание, напоминая, что в воскресение А.Шевченко пропустил тренировку в общей группе из-за проблем с коленом.

Корреспондент напоминает, что в матчах Евро-2012 со шведами и французами ветеран сборной Украины получил два удара по колену и его участие в решающем поединке группового турнира с Англией было под большим вопросом.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2012 сборная Украины 19 июня в Донецке на «Донбасс Арене» встретится с командой Англии. Начало матча в 21:45.