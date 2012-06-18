Донецк ожидает приезда 7 тысяч англичан и 25 тысяч украинцев
18:12, 18 июня 2012Спорт
1809
На матч Украина-Англия, который состоится 19 июня на «Донбасс Арене», ожидают прибытия как минимум 6-7 тысяч английских болельщиков.
Завтра Украина сыграет решающий матч на Евро-2012. Фото сайта iSport.ua
Об этом сообщил начальник управления по подготовке Донецка к Евро-2012 Сергей Репин, пишет сайт NGO.DONETSK.UA.
По словам Репина, английские болельщики уже прибывают.
«В основном они прилетают чартером. После обеда у нас будет больше информации. Но мы ожидаем не менее 6-7 тысяч английский болельщиков», - отметил чиновник.
Кроме того Донецк готовится встретить около 20-25 тысяч украинских болельщиков.
Напомним, что 19 июня в 21.45 на стадионе «Донбасс Арена» состоится матч Украина-Англия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter