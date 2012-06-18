Донецк ожидает приезда 7 тысяч англичан и 25 тысяч украинцев

Об этом сообщил начальник управления по подготовке Донецка к Евро-2012 Сергей Репин, пишет сайт NGO.DONETSK.UA.

По словам Репина, английские болельщики уже прибывают.

«В основном они прилетают чартером. После обеда у нас будет больше информации. Но мы ожидаем не менее 6-7 тысяч английский болельщиков», - отметил чиновник.

Кроме того Донецк готовится встретить около 20-25 тысяч украинских болельщиков.

Напомним, что 19 июня в 21.45 на стадионе «Донбасс Арена» состоится матч Украина-Англия.