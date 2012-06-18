Строители могут сорвать матч Испания-Хорватия

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, в сегодняшнем протесте могут принять участие свыше 100 человек, которые для блокирования дороги планируют использовать около 60 единиц строительной техники.

TVN24 сообщает, что протест организуют субподрядчики польской компании Hydrobudowa, которая в начале июня объявила о банкротстве.

Компании заявляют, что обанкротившаяся фирма, входившая в крупнейший польский строительный холдинг PBG, задолжала им около 15 млн долларов.

Представители компаний субподрядчиков заявляют о намерении блокировать доступ к футбольным аренам также во время следующих матчей нынешнего Чемпионата Европы по футболу, если не получат гарантии погашения задолженности перед ними.

Компании планируют начать свой протест за 5 часов до начала матча между сборными Испании и Хорватии, который начнется в 20.45 по местному времени.

Как сообщал УНИАН, ранее о намерении блокировать доступ к Национальному стадиону заявляли представители ряда строительных компаний, работавшие как субподрядчики на этом объекте по заказу PBG, но в последний момент польская власть предоставила гарантии возвращения задолженности.

PBG, которая среди прочего выполняла работы на трех сооружаемых и реконструированных к Евро-2012 стадионах, тоже объявила о своем банкротстве.

Ранее о проблемах с оплатой заявляли другие польские компании, строившие одну из важнейших для турнира автострад А2, которые даже грозились парализовать движение в стране во время турнира, но в результате не реализовали своих обещаний.