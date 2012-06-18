Завтра в Киеве - парад украинских болельщиков

В поддержку национальной сборной по Крещатику пройдет парад украинских болельщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Организаторы фан-зоны приглашают всех принять участие в этом мероприятии, которое начнется около 17:00. После завершения праздничного парада, в 18:00 посетителей фан-зоны ожидает фееричное концертное шоу от певицы Русланы.

Кроме того, в этот день на главной сцене фан-зоны будут выступать группа «Божичи» и певица Маша Гойя.

В периметре фан-зоны для гостей пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам – роспись писанок, изготовление кукол, вытынанки.

***19 июня состоятся две игры между командами группы D: Украина-Англия (Донецк) и Швеция-Франция (Киев).