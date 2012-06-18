Польская полиция задержала около 70 россиян, которые планировали драки

Об этом пишет в понедельник Rzeczpospolita, отмечая, что благодаря "профилактическим" задержаниям российских хулиганов стражам порядка удалось сделать невозможным столкновения, имевшими место 12 июня, когда в Варшаве играли россияне с поляками.

Издание отмечает, что полиция после драк российских и польских хулиганов, до которых дошло в минувший вторник во время шествия российских болельщиков на Национальный стадион, изменила свою тактику.

"В этот раз полицейские небольшими группами разместились на всей трассе от Центрального вокзала вплоть до Национального стадиона. Присутствовали также в других местах в центре. Благодаря этому, могли немедленно реагировать на любые попытки устроить драки. К счастью, в этом не было необходимости", - отмечает газета.

Rzeczpospolita пишет, что часть россиян стражи порядка, в том числе, представители антитеррористической группы, задержали в центре Варшавы, а другую - возле футбольной арены, где должен был состояться матч.

По данным издания, польские псевдоболельщики предлагали россиянам драться под Варшавой, но они не согласились на это предложение и хотели драться в центре столицы Польши.

Задержанные имели с собой рукавицы для смешанных видов єдиноборств, специальные капы для защиты зубов, а также накладные усы и пейсы, которые они могли использовать для камуфляжа.

Газета заметила, что после проверки легальности их пребывания в Польше, правоохранители постепенно отпускали задержанных, последний из которых оставил полицейский участок в воскресенье утром.

Как сообщал УНИАН, 12 июня польская полиция задержала свыше 180 человек - главным образом, поляков и россиян, устроивших между собой драки по ходу шествия российских болельщиков на Национальный стадион в Варшаве, где вечером встретились сборные Польши и России.

Большинство участников шествия мирно шли с национальными флагами, в то время как драки устраивали российские и польские хулиганы, для успокоения которых полиция применяла слезоточивый газ, водометы и даже производила предупредительные выстрелы.

Ряд экспертов отмечали опасность еще больших драк в Варшаве 16 июня в день игры россиян с греками, на которую должны были приехать около 20 тысяч россиян - вдвое больше, чем на матч с Польшей.