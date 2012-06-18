Шведский кемпинг на Трухановом превратят в городок для туристов

Как рассказали газете “Сегодня” в мэрии, на острове улучшат инфраструктуру и обустроят пляжи. В будущем тут будут аттракционы, яхт-клуб и большой концертный зал, а в ближайшее время на месте шведского городка появится новый кемпинг для иностранных туристов.

Окончательно кемпинг шведских фанов разберут после финального матча Евро-2012, то есть в начале июля.

«Сейчас эта территория оборудована, к ней подведены вода, канализация, есть места для парковки. Поэтому мы хотим предложить городу обустроить здесь нормальный современный кемпинг для наших туристов и иностранцев. Сейчас территория городка - 22 га, мы хотим сократить ее в два раза, построить стационарные душевые, установить забор», - отметил заместитель директора КП «Плесо» Денис Рудник.

Заместитель главного архитектора Киева Андрей Вавриш рассказал, что в этом же году начнутся работы по проектированию реконструкции Труханова.

«Мы провели архитектурный конкурс на разработку концепции использования киевских островов, победителем которого стал проект румынских архитекторов «Голубая линия». Главная цель - сохранить экосистему островов, в том числе Труханова острова. Эта территория требует особого отношения, поэтому там ни одно дерево не пострадает», - уверяет А.Вавриш.

Согласно проекту, на острове должны появиться спортплощадки, поле для гольфа, огромное колесо обозрения, деревянные мостики-понтоны, чистые мини-пляжи (помимо существующего) и большой концертный зал.

«Там будет станция метро (речь о новой Подольско-Выгуровской линии), что даст развитие этой территории. Однако мы против появления там шаурмы или МАФов. На этой территории появятся комфортные рестораны, базы отдыха, санатории, яхт-клуб, спортгородки. Эта территория должна стать удобной для отдыха киевлян, чтобы деньги, вложенные там, работали на них. Нынешние сети, кабинки и душевые - это временное решение», - сказал А.Вавриш. Он утверждает, что на Трухановом не будет капитального строительства, не будет дач и коттеджей.

У депутатов Киеврады есть свои идеи по обустройству острова, которые они собираются вынести на обсуждение. Например, глава комиссии по культуре Киеврады Александр Бригинец предлагает сделать на Трухановом острове постоянно действующий фестивальный этногородок. «Это мог бы быть фестиваль украинской еды - кулеша, вареников, борща. Сейчас мало кто из молодежи знает, что же такое кулеш - истинно казацкое блюдо. Можно проводить мастер-классы», - сказал А.Бригинец.

Депутат Киеврады Виктор Гринюк считает, что Труханов нужно сразу после Евро отдать спортсменам и школьникам. «Там очень легко на месте кемпинга открыть базы отдыха для детей, как это было раньше. Причем заселить ребят можно было бы уже с июля», - сказал В.Гринюк.

В свою очередь глава столичной госадминистрации Александр Попов сказал, что Труханов остров в Киеве всегда рассматривался как территория для отдыха и развития физической культуры и спорта, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

“Поэтому там, на месте кемпинга, могут проводиться различные культурные мероприятия, фестивали и спортивные соревнования. Убежден, что остров будет иметь перспективу по улучшению инженерной инфраструктуры, организации соответствующих спортивных баз», - сказал А.Попов.

***Согласно подписанному договору с шведской стороной, Киев, в лице КП «Плесо», взял на себя обязательство обеспечить территорию фан-кемпинга на Трухановом острове водой, канализированием, электроэнергией. Соответственно, было полностью обновлено электроснабжения на острове, отремонтированы подстанции, проложены сети водоснабжения и водоотвода.