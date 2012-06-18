Украина и Англия сыграют при хорошей погоде

На решающий для Украины матч с Англией, который пройдет завтра в Донецке в рамках Евро-2012, Гидрометцентр обещает хорошую погоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

«В этот раз все должно пройти спокойно на фоне области повышенного давления и сухой погоды», - сказал он.

Н.Кульбида добавил, что температура в Донецке будет 25-27 градусов в начале матча и несколько уменьшиться под конец.

В то же время в Киеве, где в этот день будет проходить матч Швеция – Франция, есть вероятность кратковременного дождя во второй половине дня.

«Но будем надеяться, что к началу матча этот небольшой дождь и гроза должны прекратиться», - сказал Н.Кульбида, и добавил, что температурные показатели в Киеве будут близки к донецким.

Как сообщал УНИАН, 15 июня главный арбитр матча второго тура Евро-2012 в группе D Украина-Франция Бйорн Кейперс остановил матч из-за чрезвычайно сильного ливня в Донецке.

Дождь начал ся еще до начала игры, однако через несколько минут после стартового свистка усилился настолько, что арбитр решил остановить игру.