4-х футбольных болельщиков не пропустили через границу Украины

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

«4-х человек все же не пропустили через границу, никаких подтверждений, что они едут на матчи Евро-2012, у них не было», - отмечается в сообщении.

Также 64 болельщика были пропущены по отдельным решениям, поскольку у них не было должным образом оформленных документов, однако были билеты на матчи.

Всего за это время было оформлено более 150 организованных групп болельщиков, а в целом, начиная с 5 июня, через границу проследовало более 1 тысячи таких групп.

Сегодня ночью сборные команды Германии, Дании, Португалии и Нидерландов покинули Украину, а англичане должны прилететь в Донецк на игру со сборной Украины.

В аэропортах принимающих городов ожидается, что пройдет оформление более 120 рейсов, а всего с 5 июня количество оформленных самолетов достигло 725.

В целом на протяжении прошлых суток государственную границу Украины пересекло более 330 тыс. человек, а также 65 тыс. транспортных средств. Это пока самое большое количество пересекших границу за последний период, отмечают в пограничном ведомстве.