Блохин: будем биться с англичанами, иначе народ не поймет
09:56, 18 июня 2012Спорт
4093
Неудача в матче с Францией опустила команду с небес на грешную землю.
Олег Блохин настраивает команду на битву
Главный тренер сборной Украины Олег Блохин в интервью Спорт-Экспрессу поведал, как команда настраивается на игру с англичанами.
«По-моему, все очевидно: будем биться с англичанами. Выиграем или нет, этого я не могу сказать, зато полную самоотдачу каждого футболиста гарантирую. Не допущу даже намека на безвольную игру. Это я обещаю. Иначе народ не поймет», сказал Блохин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter