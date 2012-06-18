Блохин: будем биться с англичанами, иначе народ не поймет

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин в интервью Спорт-Экспрессу поведал, как команда настраивается на игру с англичанами.

«По-моему, все очевидно: будем биться с англичанами. Выиграем или нет, этого я не могу сказать, зато полную самоотдачу каждого футболиста гарантирую. Не допущу даже намека на безвольную игру. Это я обещаю. Иначе народ не поймет», сказал Блохин.